Vinícius Júnior quebra o silêncio sobre futuro no Real Madrid

CNN Brasil

Na véspera do confronto entre Real Madrid e Atlético de Madrid pelas oitavas de final da Champions League, Vinícius Júnior abriu o jogo sobre a milionária proposta que recebeu do futebol árabe e reforçou seu desejo de seguir no clube espanhol.

“Estou muito tranquilo porque tenho contrato até 2027 e espero que possamos renová-lo o mais breve possível. Estou realizando meu sonho com os melhores jogadores, o melhor técnico e o melhor presidente. Não poderia estar em um lugar melhor do que aqui”, afirmou o brasileiro em entrevista coletiva nesta segunda-feira (3).

Em janeiro, segundo o jornal espanhol “AS”, o Real Madrid recebeu uma oferta de cerca de R$ 1,9 bilhão para vender Vinícius Júnior ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que controla os quatro principais clubes do país: Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Nassr.

Além disso, o atacante teria um salário astronômico de R$ 1,2 bilhão por temporada em um contrato de cinco anos. O jogador, no entanto, recusou a proposta.

Bola de Ouro e clássico na Champions

Na coletiva, Vinícius também comentou sobre a polêmica envolvendo a Bola de Ouro de 2023, vencida por Rodri, do Manchester City. O brasileiro era apontado como um dos favoritos ao prêmio, mas terminou em segundo lugar e não compareceu à cerimônia.

“A Bola de Ouro? As pessoas votam no que acreditam. Eu tenho minha própria opinião e meus companheiros de equipe também. Claro que, quando você está perto de ganhar a Bola de Ouro, você quer ganhar, mas terei muitas oportunidades de fazer isso de novo. Foi o clube que decidiu não ir à cerimônia de premiação. Eu sempre faço o que o clube me manda fazer e eles me pediram para ficar em Madrid”, explicou.

Agora, o foco do atacante está na Champions League. O clube merengue irá enfrentar o rival de sua cidade, Atlético de Madrid, em busca de uma vaga nas quartas de final da competição continental.

“Será uma grande partida. Gostamos dos clássicos. Nós sempre esperamos por esses jogos e será minha primeira vez na Champions League contra o Atlético de Madrid. Será uma grande festa para nossos torcedores”, declarou Vinícius.

Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (12), no Estádio Cívitas Metropolitano, também às 17h.