Vinicius Jr. fica fora do top 10 da Bola de Ouro

O perfil da Bola de Ouro revelou, nesta segunda-feira (22), que o brasileiro Vinicius Jr ficou fora do top 10 do prêmio.

Uma temporada após a polêmica por ter ficado na segunda posição do prêmio, o jogador do Real Madrid caiu para a 16ª colocação na premiação.

Sem grande protagonismo e com escassez de grandes títulos pelo clube na temporada, o jogador não chegou na disputa como o principal brasileiro da disputa. Raphinha, do Barcelona, é a principal aposta do Brasil na votação.

Entretanto, Lamine Yamal, também do Barça, e Ousmane Dembélé, do PSG, são as principais apostas para faturar a Bola de Ouro.

Horário e onde assistir à Bola de Ouro 2025

Data: 22 de setembro de 2025 (segunda-feira)

Local: Théâtre du Châtelet, Paris

Horário: 16h

Transmissão no Brasil: TNT e HBO Max

CNN BRASIL