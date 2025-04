Vini Jr iguala Ronaldo como artilheiro entre brasileiros na história do Real Madrid

ESPN Brasil

O sábado (5) não foi o melhor possível para Vinicius Jr. Afinal, o craque brasileiro perdeu um pênalti e o Real Madrid foi derrotado pelo Valencia, em pleno Santiago Bernabéu, por 2 a 1, e se afastou do rival Barcelona, que agora parece com o caminho aberto para conquistar o título de LALIGA.

Porém, Vini tem ao menos um motivo para comemorar. Com o gol marcado no jogo, ele chegou a 104 e igualou Ronaldo Fenômeno como brasileiro com mais gols na história do clube espanhol.

Contratado em 2018, o atacante revelado pelo Flamengo atingiu a marca em 305 jogos. Ele também tem 69 assistências. No período, além de vários títulos conquistados, ele foi eleito o melhor jogador do mundo.

Agora, Vini soma 20 gols na temporada e tenta alcançar os números dos anos anteriores: em 2023/24, ele marcou 24 vezes; em 2022/23, foram 23, enquanto em 2021/22 foram 22.