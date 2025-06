Vini Jr. celebra classificação à Copa e projeta sequência da Seleção

CNN Brasil

Artilheiro da noite, Vini Jr. celebrou a vitória por 1 a 0 da Seleção Brasileira sobre Paraguai, nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em entrevista após a partida, o astro do Real Madrid ressaltou a importância de vencer em frente à torcida e de garantir vaga no Mundial de 2026, mas não se empolgou com a atuação.

“Muito feliz com o resultado de hoje. Era necessário ganhar em casa, para nossa torcida também, e já classificar para a próxima Copa do Mundo, que era nosso objetivo”, disse Vini à Globo.

Vini Jr. projetou o desenvolvimento do trabalho de Ancelotti ao longo dos próximos meses. Além disso, apontou que o Brasil não fez um grande jogo diante da Seleção Paraguaia, mas reforçou que o triunfo era o essencial.

“Agora, o mister vai ter mais tempo para trabalhar, para ver o que a gente pode melhorar. Claro que hoje não foi um de nossos melhores jogos, mas o importante nas Eliminatórias é sempre ganhar e depois se preparar bem para a Copa do Mundo”, ponderou.

Brasil garantido na Copa do Mundo

O resultado diante do Paraguai, combinado com a derrota da Venezuela para o Uruguai, classificou o Brasil para a disputa da próxima Copa do Mundo. A equipe é a única na história a classificar para todos os Mundiais.

O Brasil volta a campo na próxima rodada das Eliminatórias, como mandante, contra o Chile. O Paraguai, também como mandante, joga contra o Equador. A Conmebol ainda vai detalhar os confrontos, mas a data-base para o jogo é o dia 4 de setembro, quinta-feira.