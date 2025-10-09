Vini Jr: casa do craque em Madri pega fogo, diz TV
Não há feridos na ocorrência; O brasileiro não estava na residência
CNN Brasil
Um incêndio destruiu parte da casa do atacante Vinicius Jr., em Madrid, nesta quinta-feira (9).
Segundo a emissora espanhola “Telemadrid” e o Corpo de Bombeiros, a casa do craque pode ter passado por uma possível pane elétrica. Vini não estava na residência. Ele está em Seul para jogar o amistoso entre a Seleção Brasileira e a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (9).
Fogo, Vini
O incêndio, segundo as autoridades, o incêndio começou na sauna elétrica, no porão da mansão. O espaço ficou completamente destruído. Muita fumaça se espalhou pelos dois andares do imóvel.
Os Bombeiros Comunitários e a polícia de Madrid apagaram as chamas. Não há relatos de feridos.
Há cinco dias, em vista ao atleta em Madrid, a influencer Virginia Fonseca esteve na mesma sauna e publicou uma foto acompanhada de amigas.
“Desculpas, Virginia”
Nesta quarta-feira (8), Vini Jr. pediu desculpas a Virginia Fonseca depois que suas conversas com outra mulher foram vazadas em meio a rumores de um romance com a influenciadora.
Em texto publicado nos stories do Instagram nesta quarta (8), o craque do Real Madrid admitiu que “se descuidou”, afirmando ainda que, por mais que ele e Virginia “não fossem um casal, existia uma conexão sincera”.
Confira o texto na íntegra:
“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir.
A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes.
Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo.
Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera.
Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei.
Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência.
A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito.”
Entenda polêmica
A modelo Day Magalhães, 26, foi pivô do término do affair entre a influenciadora Virginia Fonseca, 26, e o jogador de futebol Vini Jr., 25.
Na última terça-feira (7), conversas íntimas dela com o jogador foram divulgadas pelo jornalista Léo Dias.
Os dois estariam trocando mensagens e ligações há meses, inclusive logo após Virginia voltar de Madrid.
A divulgação dos prints gerou grande repercussão nas redes sociais e impactou diretamente a relação entre Virgínia e o atleta, com a influenciadora confirmando que o affair acabou.