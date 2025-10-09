Vini Jr: casa do craque em Madri pega fogo, diz TV

CNN Brasil

Um incêndio destruiu parte da casa do atacante Vinicius Jr., em Madrid, nesta quinta-feira (9).

Segundo a emissora espanhola “Telemadrid” e o Corpo de Bombeiros, a casa do craque pode ter passado por uma possível pane elétrica. Vini não estava na residência. Ele está em Seul para jogar o amistoso entre a Seleção Brasileira e a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (9).

Fogo, Vini

O incêndio, segundo as autoridades, o incêndio começou na sauna elétrica, no porão da mansão. O espaço ficou completamente destruído. Muita fumaça se espalhou pelos dois andares do imóvel.

Os Bombeiros Comunitários e a polícia de Madrid apagaram as chamas. Não há relatos de feridos.

Há cinco dias, em vista ao atleta em Madrid, a influencer Virginia Fonseca esteve na mesma sauna e publicou uma foto acompanhada de amigas.

“Desculpas, Virginia”

Nesta quarta-feira (8), Vini Jr. pediu desculpas a Virginia Fonseca depois que suas conversas com outra mulher foram vazadas em meio a rumores de um romance com a influenciadora.

Em texto publicado nos stories do Instagram nesta quarta (8), o craque do Real Madrid admitiu que “se descuidou”, afirmando ainda que, por mais que ele e Virginia “não fossem um casal, existia uma conexão sincera”.

Confira o texto na íntegra:

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir.

A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes.

Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo.

Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera.