Vigilância Sanitária investiga caso de 8 pacientes com suspeita de intoxicação após comerem peixe em restaurante de Natal

Pelo menos oito pessoas passaram mal e deram entrada em serviços de saúde da capital, nesta semana, com suspeita de intoxicação após o consumo de peixe em um restaurante da capital. O caso é investigado por órgão de saúde do município.

Pelo menos dois pacientes seguem internados, segundo a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), que acompanha a investigação aberta pelo município. O caso é tratado como surto, por ter dois ou mais envolvidos.

A Secretaria de Saúde de Natal confirmou que equipes de Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária visitaram o restaurante nesta quarta-feira (7) e coletaram amostras dos alimentos.

“Durante a visita, foram coletadas amostras dos alimentos que foram enviadas para análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Lacen)”, informou em nota.

Os casos ocorreram menos de um mês após a Sesap emitir uma nota técnica orientando profissionais da área sobre a possibilidade de casos de intoxicações por consumo de pescados. Entre as intoxicações, o documento destacava a ciguatera.

“É importante destacar que, nestes casos desta semana, a gente não tem a confirmação ainda de que há contaminação do peixe pela toxina e de que é um diagnóstico de ciguatera. Existem vários diagnósticos que estão sendo investigados”, considerou Diana Rêgo, coordenadora de Vigilância em Saúde do RN.