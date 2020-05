Vigilância realiza trabalho educativo com orientações sobre decretos; sanções poderão ser aplicadas a partir de Hoje

A Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde insiste em continuar realizando um trabalho educativo para cumprimento de decreto municipal sobre fechamento do comércio não essencial. Na manhã do último sábado (23) as fiscais sanitárias estiveram, das 8h às 11h30, percorrendo os principais comércios do Centro da Cidade na tentativa de conscientizar os comerciantes a respeito da importância do cumprimento do decreto municipal. O trabalho das fiscais contou com o suporte da Guarda Civil Municipal.

A técnica da Vigilância Sanitária, Cintia Souza, explicou que a Vigilância Sanitária está nas ruas, no fim de semana, mais uma vez, para que os comerciantes cumpram o que está estabelecido para o bem de todos. A Vigilância Sanitária está fazendo um trabalho educativo.

“Nós estamos passando as orientações sobre o novo decreto do Município, que inclusive saiu com penalidades que vão começar a valer a partir de segunda-feira (25). Estamos passando nos estabelecimentos que não estão autorizados a abrir para atendimento ao público, pedindo que fechem suas portas e só atendam através de delivery e retirada na loja. Estamos também orientando os estabelecimentos que podem funcionar a seguirem as recomendações que estão no decreto”, afirmou Cintia.

A responsável pelo setor de fiscalização, Paula Escossia, explica que mesmo com todas as orientações dadas nesse período de combate à pandemia do novo coronavírus, as pessoas parecem não estar acreditando na gravidade da doença e continuam saído de casa, promovendo aglomerações em estabelecimentos comerciais, residências, e locais públicos. “A população também precisa se conscientizar e fazer sua parte, atendendo as orientações das autoridades, saindo de casa somente para realizar atividades de extrema necessidade, evitando aglomerações, de acordo com as orientações sanitárias e adotando os cuidados de higiene amplamente divulgados.”, disse Paula.

TRABALHO ACONTECE EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE

As mesmas orientações dados aos comércios do Centro da Cidade são também para os dos bairros da cidade. A luta contra a covid-19 precisa ter a participação de todos. As fiscalizações e orientações realizadas pela Vigilância Sanitária estão acontecendo diariamente e a população pode auxiliar no trabalho das equipes entrando em contato através dos números: 9 8827-4786 / 9 8827-8626

Prefeitura de Mossoró