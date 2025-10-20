Vídeo mostra máquina que fará testes sobre presença de metanol em bebidas vendidas no RN

Vídeo mostra máquina que fará testes sobre presença de metanol em bebidas vendidas no RN; entenda iniciativa

Parceria entre Fecomércio e UFRN permite testagem de amostra de bebidas destiladas vendidas em supermercados, atacados e distribuidoras do RN.

Por g1 RN

20/10/2025 12h42 Atualizado há uma hora

Equipamento da UFRN vai realizar testes para identificar metanol em bebidas vendidas no RN

Um vídeo mostra o funcionamento de um equipamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que vai analisar bebidas destiladas vendidas no estado para identificar possíveis casos de contaminação por metanol.

O uso da máquina do Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes da UFRN, o mesmo utilizado em pesquisas de monitoramento de combustíveis, foi garantido em uma parceria assinada nesta segunda-feira (20) pela universidade e a Federação do Comércio de Bens, Serviços (Fecomércio/RN).

O acordo de cooperação técnica para realizar testes de detecção de metanol em bebidas vendidas em supermercados, atacados e distribuidoras do estado.

Segundo as instituições, o objetivo é garantir mais segurança para os consumidores e também para os empresários do setor, diante das recentes apreensões e casos de intoxicação por bebidas adulteradas em outras regiões do país.

Como funciona análise

De acordo com o coordenador do laboratório da UFRN, Valter Fernandes, as análises serão feitas com uma técnica chamada cromatografia a gas com detector de ionização de chama, reconhecida como “padrão ouro” na detecção de metanol.

De acordo com ele, o laboratório é capaz de não apenas identificar a presença de metanol, mas também quantificar a concentração da substância na bebida.

“A bebida vai ser colocada em um frasco, será lacrada. Um robozinho pega esse frasco e coloca em um sistema de aquecimento. Isso vai ser aquecido a uma temperatura suficiente para que o metanol seja extraído da bebida – o ponto de ebulição de 64,7 °C. Todo metanol é retirado, uma seringa com outro robô vem, faz a coleta desse metanol, injeta no equipamento e ele faz a quantificação do metanol”, explicou o coordenador.