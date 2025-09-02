Vicente Serejo volta a Macau e lança “Prestes Exclusivo” e resgata diálogo com Luiz Carlos Prestes

Uma vez repórter, sempre repórter. Foi com esse espírito que o jornalista Vicente Serejo, então diretor de redação do antigo Diário de Natal, deixou o prédio da avenida Deodoro, numa tarde de outubro de 1987, para entrevistar uma lenda vida da política brasileira: Luiz Carlos Prestes.

Ao voltar à redação, Serejo revelou o seu furo ao diretor do jornal, Luiz Maria Alves, e comunicou-lhe a intenção de publicar a entrevista com o comunista mais famoso do Brasil na edição de O Poti, jornal publicado pelos Diários Associados que circulava aos domingos.

Conhecido por suas posições políticas conservadoras e por sua relação de proximidade com os militares, Alves deixou falar mais alto o repórter que habitava dentro dele e sentenciou: “não posso ser contra a entrevista de um homem que tem a biografia quase do tamanho do século. Publique na íntegra”.

A entrevista publicada no domingo, 25 de outubro de 1987, estampou três páginas inteiras de O Poti e ficou perdida nos arquivos esquecidos do velho jornal dos Diários Associados por 36 anos, quando o feito foi revelado por Vicente Serejo em uma de suas crônicas publicada na Tribuna do Norte.

A transcrição da conversa de uma hora e meia entre Serejo e Prestes foi recuperada pelo jornalista e editor Ciro Pedroza (Ciropédia) e virou o livro “Prestes Exclusivo”, que terá seu primeiro lançamento na Feira Literária de Macau (FLIMA), nos dias 5 e 6 de setembro.

Além da entrevista, o livro traz uma série de notas explicativas sobre os personagens e fatos narrados por Prestes durante a conversa e um prefácio assinado pela filha do Cavaleiro da Esperança, Mariana Prestes, que vive na praia de Baía Formosa.

O jornalista e cartunista potiguar Cláudio Oliveira, que hoje atua na Folha de São Paulo, assina a ilustração da capa e um posfácio em que narra fatos históricos que marcaram o contexto político em que Prestes viveu e atuou.

Na entrevista, Prestes revê sua trajetória, contextualiza fatos históricos como o movimento comunista de 1935, em Natal e fala de reforma agrária, educação, dívida externa e traça perspectivas para o futuro do Brasil.

Serviço:

Lançamento do livro “Prestes Exclusivo”, de Vicente Serejo.

Data: 5 e 6 de setembro, durante a Feira Literária de Macau (FLIMA)