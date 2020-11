Vice-presidente Mourão participará de evento em Mossoró

No dia 3 de dezembro, o vice-presidente da República Hamilton Mourão (PRTB), cumprirá agenda em Mossoró, participando da solenidade de abertura do Fórum de Desenvolvimento do Semiárido 2020, que será realizado entre 3 e 5 de dezembro, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado.

A Frente Parlamentar Mista em Prol do Semiárido, em que o deputado General Girão (PSL-RN) é presidente, está responsável por organizar o evento. De acordo com o parlamentar, a ocasião reunirá agentes públicos e privados a fim de elaborar ações que visam o investimento em empreendimentos que tendem a definir um programa amplo de desenvolvimento econômico e social do semiárido.

“O Fórum é o ambiente para a apresentação e o debate de propostas que subsidiarão a formulação do Plano de Desenvolvimento do Semiárido, cujo objetivo é o aproveitamento das possibilidades econômicas da região nordeste e o alcance de metas socioeconômicas, hídricas e ambientais.”, declarou o parlamentar.