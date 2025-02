Vice-prefeito de Martins, Gileno Oliveira, fortalece parcerias em Natal para desenvolvimento do município

O vice-prefeito de Martins, Gileno Oliveira, esteve em Natal ao lado de representantes da gestão municipal para tratar de importantes parcerias que trarão benefícios para a cidade. Durante a visita, foram realizadas reuniões estratégicas no Sebrae-RN e na Defesa Civil, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento local e fortalecer a infraestrutura do município.

No Sebrae, Gileno se reuniu com Itamar Manso – presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RN; José Ferreira de Melo Neto -superintendente do Sebrae RN; Marcelo Toscano – diretor de Operações do Sebrae RN; Angelo Baêta, assessor do presidente do conselho para garantir o apoio ao Festival Gastronômico de Martins. Na ocasião, foi confirmada a parceria para levar cursos de capacitação à cidade, fomentando a qualificação profissional e o empreendedorismo local.

Já na Defesa Civil, a pauta foi a reativação do órgão no município, atualmente inativo. Em conversa com Carlos, coordenador da Defesa Civil do Alto Oeste, e com o coronel responsável pelo setor, foram discutidas ações preventivas e a necessidade de investimentos em infraestrutura, como a construção de passagens molhadas e outras obras essenciais para minimizar impactos de fenômenos naturais. Além disso, foi solicitada a retomada da Operação Pipa para garantir o abastecimento de água nas comunidades mais necessitadas.

“Essas reuniões reforçam o compromisso da nossa gestão em buscar soluções concretas para o desenvolvimento de Martins, promovendo melhorias estruturais e fortalecendo setores essenciais para a qualidade de vida da população”, destaca o vice-prefeito.