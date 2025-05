Vice-governador representa o RN em missão ao Oriente Médio para atrair R$ 6 bilhões em investimentos

Walter Alves integra missão internacional do Consórcio Nordeste e vai apresentar no Catar, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos oportunidades de investimentos no RN que somadas representam mais de R$ 6 bilhões

O vice-governador Walter Alves representará o Governo do Rio Grande do Norte em missão internacional do Consórcio Nordeste com o objetivo de atrair investimentos para a região. No caso do RN, Walter Alves apresentará uma carteira de projetos visando a atração de R$ 6 bilhões em investimentos ao estado.

A viagem terá início nesta sexta-feira (23) e vai até o dia 31 de maio. O grupo — composto por representantes dos estados que compõem a região e do governo federal — visitará o Catar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. A missão será chefiada pelo presidente do Consórcio Nordeste, Rafael Fonteles, que é governador do Piauí.