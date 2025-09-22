Vice-governador defende projetos de cabos submarinos e data centers para o RN

O vice-governador do Rio Grande do Norte, Walter Alves, participou de reunião em Brasília, na manhã de hoje (18), com o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Na pauta, o Governo do RN apresentou os projetos em desenvolvimento para captação de cabos submarinos na costa potiguar, com objetivo de estruturar o estado para receber grandes data centers.

“O Rio Grande do Norte já fez o dever de casa e está preparado para receber esse tipo de investimento”, afirmou Walter Alves. “Temos energia limpa e abundante, áreas prioritárias para instalação de cabos e uma política estadual em desenvolvimento para atrair data centers”, completou.

O vice-governador destacou três pontos fundamentais que credenciam o RN como polo nacional para esse tipo de infraestrutura:

•Energia: o Estado já concluiu a transição energética e possui excedente de geração, com oferta abundante de energias renováveis.

•Política industrial: o Governo do RN está inserindo os data centers como parte da política industrial e regulamentando a atividade no estado.

•Áreas prioritárias: o RN foi o primeiro estado do Brasil a definir 11 zonas ao longo da costa potiguar, localizadas no litoral setentrional, específicas para o recebimento de cabos submarinos de transmissão e dados, respeitando a preservação ambiental e evitando conflitos com outras atividades.

“O Rio Grande do Norte tem vantagens competitivas únicas. Estamos alinhando energia renovável, planejamento estratégico e segurança jurídica para oferecer um ambiente ideal à instalação de grandes data centers”, reforçou Walter.

Durante a audiência, o ministro Frederico de Siqueira Filho elogiou a iniciativa do RN e disse que os estudos apresentados “convergem com a visão do ministério”. O ministro informou ainda que, no próximo dia 9 de outubro, será realizada audiência pública sobre o tema e que, em breve, o Governo Federal lançará a Política Nacional de Cabos Submarinos e a Política Nacional de Infraestrutura de Data Center.

Frederico de Siqueira garantiu que o Ministério das Comunicações vai acompanhar de perto o projeto do Rio Grande do Norte e terá um posicionamento sobre o tema nos próximos dias.

Também estiveram presentes na audiência com o ministro, secretário adjunto da secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte (Sedec-RN), Hugo Fonseca, e o secretário extraordinário de Assuntos Federativos, Luciano Santos.