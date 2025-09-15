Viagem idealizada por Laíre Rosado reúne familiares em Pombal em reencontro histórico

Viagem idealizada Laíre Rosado realiza sonho e reúne familiares em Pombal e Catolé do Rocha para reencontro histórico

O médico Laíre Rosado e membros da família Rosado viveram neste fim de semana a realização de um sonho antigo: promover um reencontro entre descendentes das duas linhagens da família Rosado, em um verdadeiro mergulho na história e nas raízes da família.

A viagem, que reuniu cerca de 50 familiares vindos de Mossoró, Natal, João Pessoa e Catolé do Rocha, teve início no sábado, 14, em Catolé do Rocha, onde os primos foram recepcionados calorosamente pelos parentes locais. Logo em seguida, a comitiva seguiu para Pombal, terra natal dos ancestrais.

“A ideia da viagem nasceu do desejo de revisitar a trajetória de Jerônimo Rosado, o velho Rosado, pai de 21 filhos, e de sua irmã Herculana, ambos filhos de Jerônimo Ribeiro Rosado I, que veio de Coimbra, em Portugal, e fixou residência em Pombal. Ele faleceu em Recife aos 50 anos, em busca de tratamento médico, mas deixou dez filhos, seis mulheres e quatro homens, que permaneceram em Pombal”, disse Laíre.

*Emoção em cada parada*

Um dos momentos mais marcantes para Laíre , ocorreu na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Pombal, construída em 1721 e onde, em determinado período, Jerônimo Ribeiro Rosado I foi o responsável pelo Patrimônio da Matriz. A emoção tomou conta dos presentes, unindo fé, memória e pertencimento.

A visita passou ainda por locais emblemáticos, como a Rua Jerônimo Rosado, em Pombal, e a Praça Jerônimo Rosado, em Catolé do Rocha. Os familiares conheceram os espaços onde Jerônimo Rosado teve farmácias, a antiga loja de tecidos em que trabalhou na juventude, onde conheceu sua primeira esposa, ainda menina, ao comprar uma fita para sua boneca e também a residência de Laurentino, pai de Maria Amélia e Isaura, irmãs que se tornaram esposas do velho Rosado.

Entre os relatos, primos lembraram visitas de infância a casas históricas, como a residência de Chico Sérgio e Décima Rosado, e puderam conhecer casarões antigos, incluindo o berço da família Maia, onde nasceram Tarcísio Maia e seus irmãos. A cada reencontro com a memória, uma lágrima furtiva testemunhava a emoção dos participantes.

*Encontro das famílias Rosado e Maia*

Além de reavivar as lembranças, o encontro reforçou os laços entre as famílias Rosado e Maia, que se entrecruzam na história regional. A confraternização constante, marcada por acolhimento e partilha, deixou evidente o carinho que une os descendentes norte-rio-grandenses e paraibanos.

Segundo os organizadores, a adesão de tantos familiares foi a primeira prova de que a ideia tinha grande significado coletivo. Na despedida, ainda segundo o ex-deputado Laíre Rosado, ficou firmado o compromisso de promover novos encontros, ampliando o resgate histórico e o fortalecimento dos vínculos familiares.

*Reconhecimento à organização*

A concretização da viagem só foi possível graças ao empenho das primas Larissa, Nayara e Sonali, que se dedicaram à organização do encontro, garantindo que cada detalhe fosse pensado para tornar a experiência inesquecível.