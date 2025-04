Viagem de ônibus: documentos e dicas para viajar de forma segura

No Brasil, as viagens de ônibus costumam ser um dos métodos mais acessíveis para viajar, seja pelo ponto de vista de destinos disponíveis ou pelo preço mais atrativo. Apesar de ser algo bem simples, engana-se quem imagina que as viagens de ônibus não possuem regras a serem seguidas. Confira algumas dicas do que é necessário para garantir uma viagem mais segura e confortável.

Documentos

Para embarcar em um ônibus de viagem, será solicitada a apresentação de um documento oficial atualizado com foto e dentro da validade. Ele pode ser:

Carteira de identidade (RG);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Carteira de Trabalho;

Passaporte brasileiro;

Carteira de identidade profissional emitida por órgão competente, como conselhos e federações, com fé pública e com foto (como OAB);

Outros documentos de identificação com foto e emitidos por órgão com fé pública válidos em todo o território nacional.

No caso de estrangeiros, é necessária a apresentação de algum destes documentos:

Passaporte estrangeiro;

Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE): caso o documento tenha sido solicitado e a expedição ainda não ocorreu, é possível apresentar o protocolo do pedido feito à Polícia Federal, dentro do período de 180 dias, a contar da data de solicitação;

Identidade diplomática ou consular;

Outro documento legal de viagem, conforme acordos firmados pelo Brasil.

Regras para crianças e adolescentes

Algumas leis regulamentam as viagens para pessoas menores de 18 anos, sendo necessário seguir algumas regras.

A apresentação de documento de identidade é indispensável para qualquer idade. Caso a criança ainda não possua um documento oficial com foto, a apresentação de certidão de nascimento é válida.

Adolescentes entre 16 e 18 anos podem viajar desacompanhados, e não é necessário apresentar qualquer tipo de autorização.

Menores de 16 anos, acompanhados de um dos pais ou outros familiares com grau de parentesco de até 3º grau (avós, tios, irmãos), com idade superior a 18 anos, não precisam de autorização adicional, mas é necessária a comprovação de parentesco.

Menores de 16 anos podem viajar desacompanhados ou acompanhados de outras pessoas maiores de 18 anos sem grau de parentesco, desde que tenham documento de autorização com assinatura dos pais ou responsáveis legais, com firma reconhecida em cartório.

A não apresentação dos documentos necessários pode resultar na recusa da empresa de autorizar o embarque.

Dinheiro

Pode parecer absurdo dizer isso nos dias de hoje, mas ter uma quantia em dinheiro em espécie quando for viajar é essencial. A maioria dos comerciantes e dos prestadores de serviços aceita métodos de pagamentos variados, como cartões, vales e Pix.

Entretanto, imprevistos acontecem, e esses métodos podem falhar ou apresentar instabilidade. Ter uma certa quantia na carteira que seja o suficiente para comprar algum lanche, água ou pagar um táxi no local de destino pode ajudá-lo a se salvar de uma enrascada.

Bagagem

A bagagem que é transportada no bagageiro não pode ser acessada durante o trajeto. Portanto, use-a apenas para guardar os itens menos importantes ou que serão usados apenas no destino.

A bagagem de mão deve conter os itens que serão usados durante a viagem ou itens de valor, como:

Documentos;

Objetos de distração, como livros, videogames portáteis e fone de ouvido;

Uma muda de roupa, caso ocorra um acidente e precise se trocar;

Agasalho;

Garrafa d’água;

Lanches;

Notebook;

Câmera;

Carregadores;

Papel higiênico ou lenço umedecido.

Chegar cedo

O planejamento correto, sem deixar nada para a última hora, ajuda a realizar uma viagem confortável e sem transtornos. Chegar cedo na rodoviária é tão importante quanto comprar a passagem de ônibus.

O trajeto até a rodoviária pode levar mais tempo que o esperado, como em caso de trânsito, acidentes ou chuvas fortes. Sair cedo ajuda a evitar o atraso, a perda do ônibus escolhido, os custos adicionais e a mudança de planos.