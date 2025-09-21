Verstappen vence no Azerbaijão e esquenta F1

ESPN Brasil

Título antecipado da McLaren? Então faltou combinar com… Max Verstappen. O tetracampeão mundial dominou o fim de semana em Baku, venceu o GP do Azerbaijão e botou fogo de vez na disputa pelo título de pilotos na Fórmula 1 em 2025.

Num dia em que tudo deu errado para Oscar Piastri, líder da classificação, o holandês manteve o desempenho dominante após largar na pole e venceu com sobras na última prova do ano na Europa.

George Russell, da Mercedes, e Carlos Sainz, da Williams, completaram o pódio em Baku.

Depois de um 2º lugar na Holanda e uma vitória em Monza, o piloto da Red Bull Racing levou para apenas 44 pontos a distância para Lando Norris, que permanece na vice-liderança, logo atrás do companheiro de McLaren.

No fim de semana em que poderia garantir o título antecipado da temporada no mundial dos construtores, a McLaren viveu um pesadelo. Líder entre os pilotos, Oscar Piastri bateu ainda na primeira volta e abandonou.

Lando Norris, também apagado em Baku, terminou apenas na 7ª posição.

Encerrada a perna europeia da temporada 2025, restam agora sete provas para o fim da F1: Singapura, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.