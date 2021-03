Vereadores propõem que verba do MCJ seja usada para auxílio e compra de vacinas

Em razão do agravamento do Covid-19, os vereadores de Mossóro/RN, Pablo Aires (PSB) e Larissa Rosado (PSDB) irão apresentar a Prefeitura Municipal uma indicação para que o dinheiro do Mossoró Cidade Junina (MCJ) seja usado na criação de um auxílio para os profissionais que trabalham nesse período e a compra de vacinas, caso o evento não aconteça.

Em suas redes sociais, Larissa Rosado destacou o uso da verba. “Em caso de cancelamento do Mossoró Cidade Junina 2021, por parte da gestão municipal, assinei juntamente com o vereador Pablo Aires, uma indicação coletiva para que a Prefeitura de Mossoró destine o dinheiro que seria investido na festa em um auxílio para os profissionais que trabalhariam no evento, uma vez que o setor de eventos ainda não tem um calendário de retomada das atividades”.

Pablo Aires ressaltou que a assinatura do requerimento em conjunto com a vereadora, visa juntar forças para adquirir mais imunizantes para que a crise sanitária e econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus seja superada.

“Vivemos um momento de urgência na saúde pública com nossas UTIs lotadas e somente a vacinação em massa poderá acabar com essa crise. Precisamos nos unir aos colegas da Câmara Municipal e ao Poder Executivo, para levar ideias e sugestões que ajudem a população nesse enfrentamento. É hora de união.” publicou Pablo Aires em suas redes sociais.