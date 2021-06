Vereadora Marleide Cunha (PT) anuncia atendimento a pleito de reforma do Hospital Regional Tarcísio Maia  

Em visita na última segunda-feira (14) à capital do Estado, a vereadora Marleide Cunha (PT) esteve com a governadora Fátima Bezerra e com outras lideranças políticas do RN apresentando pleitos para Mossoró.

Na noite desta quinta-feira (18), a vereadora já comemorou em suas redes sociais o atendimento a uma de suas solicitações apresentadas ao secretário de Infraestrutura, Gustavo Coelho: a reforma do Hospital Regional Tarcísio Maia.

“O Secretário de Infraestrutura do RN informou que foi publicado o edital de contratação da empresa que irá fazer o projeto de reforma do Hospital Tarcísio Maia. Estive na capital para, dentre outras demandas, solicitar, através de ofício, justamente essa reforma do hospital”.

Segundo Marleide existem recursos da ordem de R$ 14 mi em emendas parlamentares destinadas a estas obras, sendo R$ 10 mi para obras e R$ 4 mi para compra de equipamentos, mas que, sem projetos, corriam o risco de perderem o prazo para aplicação.

“Estávamos preocupados em perder estes recursos e fomos pedir agilidade na elaboração destes projetos. Assim, nossa reivindicação e ida à capital acaba de gerar esse importante e positivo resultado para a nossa Mossoró”. Celebrou a vereadora.