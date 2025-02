Vereadora aciona Justiça e pede apuração após Prefeitura do Natal reconhecer R$ 75 milhões em dívidas na Saúde

A vereadora Samanda Alves (PT) ingressou nesta quarta-feira (12) com uma ação popular na Justiça pedindo que sejam suspensos os atos da Prefeitura do Natal que reconheceram dívidas de pelo menos R$ 75 milhões na área da saúde. O caso foi distribuído para a 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal.

O processo questiona a legalidade e a transparência do ato administrativo que reconheceu dívidas milionárias. A vereadora aponta que os gastos não estavam previstos no orçamento.

O caso foi revelado pela 98 FM nesta semana. A reportagem mostrou que, no início deste mês, a gestão do prefeito Paulinho Freire (União) publicou 77 atos em que reconhece dívida com credores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os serviços teriam sido prestados em 2024, ainda durante a gestão do ex-prefeito Álvaro Dias (Republicanos). Procurada, a Secretaria não explicou o que motivou a publicação dos atos.

A vereadora alega que o reconhecimento foi feito sem compromissos, contrariando as normas orçamentárias e os princípios da responsabilidade fiscal. De acordo com Samanda Alves, o valor da dívida corresponde a quase 5% do orçamento destinado à saúde de Natal para 2025. No entanto, o valor reservado para despesas de exercícios anteriores no orçamento anual é de apenas R$ 12,7 milhões, o que demonstra uma incongruência orçamentária significativa.

“Estamos pedindo a suspensão desse reconhecimento para que a Prefeitura explique como esses valores foram gerados e reconhecidos sem a devida previsão orçamentária. O ato levanta sérias dúvidas sobre sua legalidade e moralidade”, afirmou a vereadora. Ela também informou que procurou obter esclarecimentos por meio de ofícios protocolados junto à Secretaria Municipal de Planejamento, mas não obteve resposta.

A vereadora destacou ainda que a suspensão temporária do reconhecimento das dívidas pode gerar insatisfação entre os fornecedores da Prefeitura, pois, com o reconhecimento, as dívidas já poderiam ser pagas. Contudo, Samanda Alves reforça que é necessário garantir a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos.

A ação popular pede ainda a intervenção do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Ministério Público de Contas para investigar possíveis irregularidades.

Portal 98FM