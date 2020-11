Vereador Ricardo de Dodoca e a presidente da Câmara, Izabel Montenegro, testam positivo pra Covid-19  

Durante a testagem de exames para Covid-19 realizada nesta quarta-feira (25) na Câmara Municipal de Mossoró (CMM), edis e assessores foram submetidos a testes rápidos e, após a condução da sessão, a presidente da Casa, Izabel Montenegro, usou suas redes sociais para anunciar que testou positivo, mesmo resultado teve o vereador Ricardo de Dodoca.

Com Izabel e Ricardo, agora são três os casos confirmados de Covid-19 na Câmara após as eleições do último dia 15. Na semana passada, Raério Araújo também anunciou que havia testado positivo.

Vejam informe de Izabel Montenegro:

“Amigos e amigas. Comunico que testei positivo para Covid-19, hoje, no mutirão de testagens da Câmara. Sinto-me bem, estou em casa, cumprindo os protocolos de saúde. Determinei nova sanitização de áreas coletivas da Câmara. Mantenham os cuidados, a pandemia não passou”.