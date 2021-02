Vereador Raério critica gestão anterior por falta de recuperação das estradas vicinais

Por Sérgio Oliveira

O vereador Raério Araújo (PSD) mantém a sua postura de crítico daqueles que insistem, segundo ele, na coragem de defender a gestão da ex-prefeita Rosalba Ciarini. A principal crítica diz respeito aos recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), contraídos na gestão passada e que, de acordo com o vereador, hoje apontam muitas obras, porém ele não acredita que existam recursos suficientes para realizá-las.

Na época da assinatura do convênio com a Caixa Econômica Federal, os valores anunciados giravam em torno dos R$ 146 milhões. “Hoje estão cobrando dezenas de obras e acho que esse dinheiro não será suficiente. Até um hospital estão querendo que a prefeitura construa”, narrou Raério. O vereador lembrou que esse valor não veio de graça e, um dia a conta vai chegar e o pagamento será feito com o dinheiro do povo, disse ele se referindo ao erário.

Quanto ao saneamento básico, garantiu o vereador do PSD, o prefeito Allyson Bezerra já assegurou que haverá a interligação entre a rede central e as residências. Em denúncia grave feita no plenário da Câmara Municipal de Mossoró, Raério Araújo disse que as empresas que hoje executam esse serviço, estão aplicando um calote nos mossoroenses, pois não efetuaram nenhuma ligação nas residências. “E não vai demorar, teremos problemas, pois estão colocando canos de 200 milímetros na tubulação e Mossoró tem muito calcário, vai entupir cedo. Antes esse trabalho era feito com maninhas de 1 metro”, comentou preocupado o vereador.

O vereador também citou uma licitação de quase R$ 11 milhões para recuperação de estradas vicinais na zona rural de Mossoró e até o momento nada foi feito. Raério inclusive desafiou quem pudesse apontar alguma comunidade beneficiada, afirmando que a realidade é bem diferente. Hoje, só existem estradas vicinais em péssimas condições. “Mas, graças a Deus e ao povo, Mossoró mudou. Passamos quatro anos pedindo, por exemplo, a limpeza de bueiros nos bairros e não fomos atendidos. Hoje o prefeito vai às ruas e confere pessoalmente esse tipo de trabalho”, lembra Raério. Ele citou como exemplo a limpeza nas imediações da Cobal que continua, apesar do problema encontrado com a base de concreto.