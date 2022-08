Vereador Omar Nogueira fala em nome dos feirantes do vuco-vuco

O vereador Omar Nogueira (PATRIOTA) iniciou seu pronunciamento, na Sessão Ordinária desta quarta-feira, 24, apresentando um requerimento dos feirantes do comércio do vuco-vuco, que estão preocupados com uma suposta perseguição política. O requerimento pede uma lista de feirantes que receberão os blocos, pois alguns temem não ser contemplados com os espaços.