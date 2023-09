Vereador faz apelo para que Caern solucione falta de água em Mossoró

Na sessão ordinária desta terça, 12, o vereador Ozaniel Mesquita (União Brasil) fez um apelo para que o Governo do Estado e a Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern) solucionem a falta de água em Mossoró.

O vereador destacou que a falta de água na cidade é um problema antigo, mas que vem se agravando. “A situação só piora. Nem com motor estão conseguindo puxar a água da encanação. Fica aqui o apelo para que a Caern veja essa situação”.

Ozaniel Mesquita relembrou ainda que a Câmara Municipal de Mossoró já realizou uma audiência pública para debater o tema, mas não houve solução. “Todos os canais de comunicação relatam falta de água em diversos bairros de Mossoró. A Câmara já fez uma audiência pública que durou quase cinco horas de debate e nada foi feito”, relatou.

Enfermagem

O vereador Ozaniel Mesquita também falou sobre o piso da enfermagem e sobre um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo para a Câmara Municipal de Mossoró. O parlamentar reforçou que o projeto está correto quando não denomina piso nacional da enfermagem. “No dia 04 de agosto de 2022 a lei foi sancionada, mas em pleno domingo, o ministro Barroso suspendeu o projeto alegando que os municípios e estados não teriam recursos para pagar. Chegou aqui nesta casa um repasse de complementação de remuneração para a enfermagem e o projeto em si está correto”.

Ozaniel explicou ainda que cada gestor tem autonomia para fazer o projeto de acordo com a possibilidade do município e pediu apoio dos vereadores para a aprovação. “Esperamos que essa casa aprove esse projeto da prefeitura e que seja aprovado o mais rápido possível para que no final do mês todos venham a receber”, finalizou.