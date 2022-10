Vereador de Manaus é o deputado mais votado do País, em termos proporcionais; conheça os 50 mais votados

O vereador de Manaus Amom Mandel (Cidadania) foi proporcionalmente o deputado federal mais votado do Brasil, com 288.555 votos (14,5% do total de votos válidos do Amazonas).

Reeleita com mais de 214.733 votos, a deputada Bia Kicis (PL) foi a segunda deputada proporcionalmente mais votada do País, com 13,36% dos votos válidos do Distrito Federal.

Terceiro parlamentar com maior votação proporcional, o vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL) obteve 1.492.047 votos para deputado federal, o que corresponde a 13,34% dos votos válidos em Minas Gerais. Em termos absolutos, foi o deputado mais votado do País na última eleição.

Outro deputado que superou 1 milhão de votos foi Guilherme Boulos (Psol-SP), mas proporcionalmente ele ocupa o 90º lugar no País, com 4,3% dos votos válidos do estado. Ele teve 1.001.472 votos.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), ocupa o quarto lugar da lista dos mais votados do País, com o respaldo de 13,29% dos eleitores de Alagoas – estado onde liderou a votação. Em seu terceiro mandato na Câmara, Lira registrou 219.452 votos.

Fonte: Agência Câmara de Notícias