Vereador condenado por estupro está foragido da Justiça no RN

Vereador pelo município de Taipu, Aldemir Martiliano Duval, mais conhecido como Mika (MDB), de 39 anos, está foragido da Justiça desde o dia 18 de março. A informação foi confirmada ao g1, nesta sexta-feira (4), pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que tentou cumprir o mandado de prisão contra ele.

O parlamentar foi condenado pela Justiça a 13 anos e 3 meses de prisão por estupro de vulnerável. Segundo as investigações, a vítima teria sido abusada diversas vezes entre 2013 e 2020.

O mandado de prisão foi expedido no dia 18 de março de 2025 a mando da juíza Niedja Fernandes dos Anjos e Silva, da 3ª Vara da Comarca de Ceará-Mirim, e está no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O g1 procurou a Câmara de Taipu para saber qual foi a última participação do parlamentar nas sessões, mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem. As sessões do Legislativo municipal ocorrem semanalmente às terças-feiras.

Mika também foi procurado por meio de mensagens nos seus perfis nas redes sociais, mas não respondeu à tentativa de contato até a última atualização desta reportagem.

Já o partido dele, o MDB, afirmou que não comentaria o caso por se tratar de um caso de ordem pessoal. No entanto, a legenda disse que espera que a ordem judicial seja cumprida o mais breve possível.

Segundo os dados da Justiça Eleitoral, o vereador já participou de pelo menos quatro eleições municipais em Taipu e foi eleito em três ocasiões (2008, 2020 e 2024).

Nas redes sociais, Mika afirma que é casado e pai de dois filhos. A última postagem do parlamentar apresenta seis requerimentos apresentados por ele durante a sessão ordinária da Câmara Municipal no dia 25 de março – quando a ordem de prisão já tinha sido emitida.

Taipu fica a cerca de 54 km de Natal, na região Leste potiguar, e tinha 11,4 mil habitantes em 2022, segundo o Censo do IBGE.