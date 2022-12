Veraneio em Tibau: Prefeitura reforça limpeza das praias do Município

Além dos cuidados diários, a administração municipal de Tibau realiza neste mês de dezembro intervenções para qualificar ainda mais a cidade para receber os veranistas.

Dentro das ações já organizadas, acontece na próxima sexta, 30, a primeira Blitz para a IV Edição do Projeto Verão sem Lixo, na entrada da cidade. A ação visa divulgar e convidar as pessoas para nova edição do projeto, além de distribuição de sacolinhas de lixo para os carros e kits, e adesivagem sobre o projeto.

Outra ação de destaque que acontece esta semana é o Projeto Praia Limpa, com objetivo de limpar e preparar as praias para receber os banhistas neste verão.

A preocupação é avançar cada vez mais nas melhorias da Cidade, para que tibauenes e turistas aproveitem o melhor do verão em Tibau.