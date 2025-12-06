Venezuela reforça Exército com 5.600 novos soldados em meio a tensões com os EUA no Caribe

Por RFI

“Em hipótese alguma permitiremos uma invasão por uma força imperialista”, declarou o coronel Gabriel Alejandro Rendón Vílchez durante a cerimônia neste sábado, em reação às manobras militares dos Estados Unidos.

O general Javier José Marcano Tábata confirmou que o número de voluntários que ingressam nas Forças Armadas está aumentando rapidamente. “Num momento em que o imperialismo ameaça nossa pátria, nosso povo e nossa juventude, milhares estão se juntando às Forças Armadas Nacionais Bolivarianas”, declarou na cerimônia realizada em Fuerte Tiuna, o maior complexo militar da Venezuela, em Caracas.

O Exército venezuelano tem aproximadamente 200 mil soldados, além de 200 mil policiais, segundo dados oficiais.

Ataques a navios de supostos traficantes

As tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela aumentaram desde que Washington lançou ataques aéreos contra navios pertencentes a supostos traficantes de drogas, resultando na morte de 87 pessoas, principalmente no mar do Caribe, sem apresentar qualquer prova de sua ligação com o narcotráfico.

A Venezuela é acusada pelo presidente americano Donald Trump de estar por trás do tráfico de drogas que inunda os Estados Unidos. Caracas nega essa acusação e argumenta que o verdadeiro objetivo de Washington é a mudança de regime e o controle do petróleo venezuelano.

(Com AFP)