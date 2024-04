Veneza: Papa faz 1ª viagem em 7 meses, tranquiliza fiéis sobre saúde e critica ‘turismo excessivo’

Por RFI

Jorge Bergoglio apareceu em boa forma sob o sol e manteve uma agenda movimentada: após uma visita a uma prisão feminina e um discurso para jovens venezianos, ele chegou à Praça de São Marcos por meio de uma ponte temporária sobre o Grande Canal, escoltado por um enxame de gôndolas navegando na lagoa.

Citando a “beleza encantadora” da “Cidade dos Doges”, Francisco – que fez da ecologia uma causa central de seu pontificado – listou os “muitos problemas que a ameaçam”, incluindo as mudanças climáticas, “a fragilidade de seu patrimônio cultural” e o “excesso de turismo”.

“Veneza está em harmonia com as águas sobre as quais se encontra e, sem o cuidado e a proteção desse cenário natural, poderia até deixar de existir”, advertiu em sua homilia.

Uma declaração que ressoa com os eventos atuais, já que a cidade, um Patrimônio Mundial da Unesco, acaba de introduzir uma taxa de entrada de € 5 para turistas diários, a fim de limpar as ruas estreitas e as pontes que atravessam os canais nos dias mais movimentados. Para 2024, no entanto, apenas 29 dos dias mais movimentados serão afetados por esse novo imposto.

“Não desistam”

Como de costume, o chefe da Igreja Católica abençoou os fiéis a bordo de um “papamóvel” original, um pequeno carro branco com o brasão do Vaticano estampado, entre os aplausos da multidão.

O papa chegou cedo neste domingo, a bordo de um helicóptero, ao pátio da prisão na ilha de Giudecca, que abriga o pavilhão da Santa Sé na 60ª Bienal de Arte Contemporânea de Veneza. Francisco cumprimentou as cerca de 80 detentas, funcionários administrativos e da prisão e voluntários, um a um.

Nesse antigo convento para mulheres que cumprem longas penas, o bispo de Roma, que é sensível à situação dos marginalizados e do mundo carcerário, pediu que fossem oferecidos aos prisioneiros “ferramentas e espaços para o crescimento humano, espiritual, cultural e profissional”.

“As prisões são uma realidade dura, e problemas como superlotação, falta de instalações e recursos e incidentes violentos geram muito sofrimento. Mas também podem se tornar um lugar de renascimento”, declarou.

“Coragem e avante! Não desistam”, disse o papa depois de receber presentes com produtos feitos pelos detentos, muitos dos quais pareciam emocionados.

Longe dos holofotes e das multidões, o pavilhão da Santa Sé é um dos mais proeminentes no prestigioso evento de arte inaugurado na semana passada e oferece aos visitantes uma experiência imersiva e desconcertante, onde obras de arte convivem com arame farpado.

Diante dos artistas que participaram da Bienal e de líderes do mundo cultural, Jorge Bergoglio enfatizou o papel da arte na luta contra “o racismo, a xenofobia, a desigualdade e o desequilíbrio ecológico”.

“Um momento fundamental”

“Este é um momento fundamental para a nossa cidade”, disse Maela Pellizzato, uma veneziana de 64 anos que estava na Piazza San Marco para rezar “acima de tudo pela paz no mundo”.

Antes da missa, o Papa também falou a 1.500 jovens reunidos em frente à icônica Basílica de Santa Maria della Salute. “Largue seu celular e saia para conhecer pessoas”, disse a eles.

Depois de Paulo VI (1972), João Paulo II (1985) e Bento XVI (2011), Francisco é o quarto papa a visitar Veneza.

A história da “Sereníssima” está intimamente ligada à do papado. No século 20, três patriarcas de Veneza tornaram-se papas.

Depois dessa viagem, o jesuíta argentino deve fazer mais duas viagens ao norte da Itália, a Verona em maio e a Trieste em julho.

Jorge Bergoglio não viajava desde sua visita a Marselha (França) em setembro de 2023. Uma crise de bronquite o obrigou a cancelar sua viagem a Dubai em dezembro, e seu estado geral, que estava se tornando cada vez mais frágil, o forçou a evitar viagens.

(Com AFP)