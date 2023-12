Vendedor de ‘bolos mágicos’ feitos com maconha é preso na Praia da Pipa

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (30) na Praia de Pipa, em Tibau do Sul, litoral potiguar, após ser flagrando vendendo “bolos mágicos” – doces feitos à base de maconha.

Segundo a 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, o prisão aconteceu após os militares receberem uma denúncia, enquanto faziam patrulhamento na Avenida Baia dos Golfinhos.

Ainda de acordo com a polícia, a equipe se deparou com o homem vendendo um doce chamado por ele de “Bolos Mágicos”, contendo uma folha da planta cannabis, fazendo alusão à composição do doce.

“O indivíduo confirmou a existência de maconha em seu preparo e posteriormente foi conduzido a sua residência a fim de buscar documento de identificação. Ao ser questionado se havia mais drogas no interior do imóvel, o indivíduo confessou que possuía algumas plantas de cannabis em sua residência”, informou a PM.

Na casa do suspeitos, os policiais apreenderam sete mudas de cannabis; uma porção pequena de uma substância na cor esverdeada, análoga a maconha; um recipiente com sementes de cannabis, um aparelho celular e R$ 30 em espécie.

“Diante dos fatos, a equipe policial deu voz de prisão ao indivíduo, fazendo a sua condução à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais cabíveis ao caso”, informou a PM.