Velório de Preta Gil no Municipal tem emoção do filho, beijo de Gilberto Gil e multidão de fãs

Com um caixão claro, o velório da cantora Preta Gil reuniu familiares, amigos e uma multidão de fãs no Theatro Municipal, no Centro do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25). Os mais próximos foram todos vestidos de branco.

Pouco antes das 14h, a cerimônia de despedida foi encerrada para o público e, por volta das 15h, saiu em cortejo até o Cemitério e Crematório da Penitência. No fim da tarde, outro ritual foi realizado para os mais íntimos, antes de o corpo ser levado para cremação.

O pai, Gilberto Gil, chegou no início da tarde, acompanhado da mãe de Preta, Sandra Gadelha, da madrasta, Flora Gil, e da irmã Bela Gil. Ao entrar no teatro, deu um beijo na testa da filha.

Uma das dezenas de coroas de flores foi enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira-dama, Janja, o representou, ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Fãs formaram fila na Cinelândia logo cedo (leia aqui o que alguns disseram). A prefeitura montou um caminho gradeado na praça para ordenar e facilitar o fluxo da despedida. Preta morreu no domingo (20), em Nova York, em decorrência de um câncer.

O corpo chegou ao Theatro escoltado por batedores da Guarda Municipal vindo do Cemitério e Crematório da Penitência, na Zona Portuária, onde mais tarde será cremado.

No rápido percurso, o comboio passou pelo circuito dos megablocos, no Centro. Esta semana, o trajeto ganhou o nome da artista em uma homenagem póstuma. A cantora costumava arrastar multidões com o Bloco da Preta.

A Prefeitura do Rio montou um esquema especial de interdições e bloqueios na região do Theatro Municipal. As restrições se estendem até as 18h de sexta.