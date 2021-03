Veja resultado do processo seletivo do Projeto “História das Histórias: nas trilhas do cordel”

Nessa terça-feira (02), a Secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude homologou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais de Nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior, destinada ao preenchimento de vagas no quadro de profissionais do Projeto “História das Histórias: nas trilhas do cordel”.

O processo seletivo ofertou seis vagas e o resultado foi homologado ontem na edição do Jornal Oficial de Mossoró (JOM). A contratação vale por um ano, a partir da data de assinatura de sua homologação, podendo ser prorrogada por igual prazo.

Os candidatos aprovados e classificados serão convocados pela Prefeitura de Mossoró, durante a validade do Processo Seletivo, para o preenchimento das vagas de acordo com as necessidades da Administração Municipal.

Confira aqui (http://jom.prefeiturademossoro.com.br/2021/03/02/jom-n-603a/) a relação dos candidatos por ordem de cargos.