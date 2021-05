Veja quais grupos estão sendo vacinados em Mossoró

Seguindo o Plano de Vacinação, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Saúde, está vacinando quatro grupos de acordo com a disponibilidade de doses enviadas ao município pelo Governo Federal.

Neste momento, estão sendo imunizadas pessoas com Síndrome de Down a partir dos 18 anos e pessoas com deficiência na faixa etária dos 55 anos ou mais que estejam com Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). O processo de imunização desses grupos acontece no Ginásio do Serviço Social da Indústria (SESI), que fica aberto das 8h às 16h.

Também estão sendo vacinadas pessoas com comorbidades a partir de 55 anos e grávidas e puérperas (com até 45 dias pós-parto) com comorbidades a partir de 18 anos. Ao todo, 46 Unidades Básicas de Saúde do município estão abertas imunizando os dois públicos.

As comorbidades contempladas são: Diabetes melitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão arterial, Doença cardiovascular, Doença cerebrovascular, Imunossuprimidos, Anemia falciforme, Obesidade mórbida e Doenças renais crônicas. No momento da vacinação, as pessoas acometidas devem apresentar laudo médico, exame comprobatório ou prescrição médica para justificar a comorbidade.

Nesta terça-feira (04), a Prefeitura emitiu comunicado informando que aguarda a chegada de novas doses para retomar a aplicação da 2ª dose da CoronaVac/Butantan. As vacinas enviadas para o município nos últimos dias foram insuficientes para atender toda a demanda.