Veja os principais pontos da decisão de Moraes sobre Bolsonaro

Ministro do STF entendeu que Bolsonaro cometeu ‘irregularidade isolada’ e negou converter cautelares em prisão preventiva.

Por redação do g1 — Brasília

24/07/2025 11h42 Atualizado há uma hora

Moraes vê ‘irregularidade isolada’ e nega prisão preventiva para Bolsonaro

Moraes vê ‘irregularidade isolada’ e nega prisão preventiva para Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu nesta quinta-feira (24) manter as medidas cautelares impostas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e não decretar a prisão preventiva.

No documento, Moraes reforça e esclarece entendimentos de decisões anteriores envolvendo Bolsonaro, além de responder aos questionamentos da defesa.

Nesta terça (22), os advogados do ex-presidente prestaram esclarecimentos sobre a conduta de Bolsonaro nos últimos dias, depois que Moraes determinou explicações diante do descumprimento das cautelares.

Bolsonaro foi alvo de medidas cautelares determinadas pelo STF e cumpridas na última sexta-feira (18). Ele teve que colocar tornozeleira eletrônica e está proibido de usar redes sociais.

Mas o ex-presidente fez uma visita à Câmara na segunda-feira (21) e os registros foram parar na internet, o que motivou o pedido de esclarecimentos.

Nesta reportagem, o g1 te conta os principais pontos da decisão do ministro desta quinta. São eles:

Sem prisão preventiva

Descumprimento pontual

‘Justiça é cega, mas não é tola’

Entrevistas estão permitidas

Permitidos discursos em locais públicos e privados

Cumprimento do horário de recolhimento

Proibição de replicar discurso nas redes sobre medidas impostas

Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes em depoimento no STF — Foto: Reprodução

Sem prisão preventiva

Havia a possibilidade de Moraes decretar prisão preventiva do ex-presidente por descumprimento das cautelares, que são medidas restritivas. Contudo, na decisão atual, Moraes afasta essa possibilidade.

Na segunda (21), Moraes reforçou a proibição do uso de redes sociais por Bolsonaro e alertou para o risco de prisão. No mesmo dia, ele chamou os advogados do ex-presidente para explicar o descumprimento das cautelares.

As medidas aplicadas por Moraes incluem o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e a proibição de postar nas redes diretame

nte ou por intermédio de terceiros.