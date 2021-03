Toque de recolher agora é das 20h00min às 6h00min no RN

A governadora Fátima Bezerra (PT) anunciou na tarde de hoje, durante entrevista coletiva, a ampliação do toque de recolher no Rio Grande do Norte. A partir de amanhã, fica proibida a circulação de pessoas e o funcionamento de serviços não essenciais das 20h00min às 6h00min. Aos domingos, as restrições alcançam o dia todo. Além disso, ficam suspensos:

funcionamento de parques públicos, centros de artesanato, circos, parques de diversões, museus, bibliotecas, teatros, cinemas e demais equipamentos culturais;

eventos corporativos, técnicos, científicos, esportivos, convenções, shows ou qualquer outra modalidade de evento de massa, inclusive locais privados, como os condomínio edilícios;

atividades recreativas em clubes sociais e esportivos;

realização de atividades coletivas de qualquer natureza como cultos, missas e congêneres em igrejas, espaços religiosos, lojas maçônicas e estabelecimentos similares;

aulas presenciais nas unidades das redes pública estadual e privada de ensino, incluindo instituições de ensino superior;

academias de ginástica, box de crossfit, estúdios de pilates e afins;

venda para consumo em locais de acesso público de bebidas alcóolicas, como conveniências e similares, de segunda-feira a sexta-feira, após as 20h e até as 06h da manhã do dia seguinte;

venda para consumo no local de bebidas alcóolicas, bem como seu consumo em locais de acesso público, como conveniências, bares, restaurantes e similares, durante os finais de semana e feriados.

Além disso, o decreto do governo do Estado recomenda aos municípios:

suspensão do funcionamento entre 20h00min e 6h00min, de segunda a sexta, de restaurantes, lanchonetes, barracas de praia, praças de alimentação, praças de food truck, bares e similares;

suspensão da venda e consumo de bebida alcóolica em locais públicos, de segunda a sexta, das 20h00min às 6h00min;

suspensão, nos finais de semana, do funcionamento de restaurantes, lanchonetes, barracas de praia, praças de alimentação, praças de food truck, bares e similares;

durante os finais de semana e feriados a proibição de venda para consumo no local de bebidas alcóolicas, bem como seu consumo em locais públicos, como conveniências, restaurantes, bares e similares;

suspensão das aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal de ensino;

nos finais de semana e feriados, impedir acessos às praias, lagoas, cachoeiras, balneários, clubes, rios e similares, bem como piscinas, inclusive aquelas em locais de uso coletivo;

campanhas de divulgação e esclarecimento da atual situação pandêmica, inclusive da superlotação da rede hospitalar, bem como da necessidade de adoção de medidas sanitárias, utilização de máscaras, distanciamento social;

reorganização das feiras livres e similares, de modo a assegurar o distanciamento social, evitando aglomeração de pessoas e contatos proximais;

disciplinar o funcionamento do transporte coletivo urbano, de modo a evitar aglomerações e demanda concentrada em determinados horários, e proibir transporte de passageiros em pé ou sem máscara;

medidas visando restringir a circulação de pessoas em espaços coletivos e serviços essenciais, como horários prioritários para pessoas idosas ou em grupo de risco, definição de horários de funcionamento para cada setor da economia, restringir o quantitativo de pessoas por grupo familiar;

como medida de contingência à disseminação do novo coronavírus e visando reduzir aglomerações, recomenda-se aos municípios que ajustem os horários de funcionamento de serviços e atividades econômicas e sociais de modo a se adequarem às medidas de proibição de circulação de que trata o art. 2º desde Decreto.

De acordo com o decreto, as medidas “buscam proteger vidas direito fundamental de todos indistintamente”. O Governo afirma que “continuará ampliando sua rede pública de saúde com fins a garantir novos leitos aos pacientes acometidos pelo coronavírus, entretanto, o momento requer uma conjunção de esforços entre Estado, sociedade e demais atores para juntos superarmos esta crise sanitária sem precedentes na história”.