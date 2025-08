Veja a provável escalação do Flamengo para decisão contra o Atlético-MG

CNN Brasil

O Flamengo disputará uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (6), contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Filipe Luís já esboçou a equipe que deve ir a campo em Belo Horizonte.

Os rubro-negros perderam por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã. Por isso, precisam vencer o Galo fora de casa para poder sonhar com a classificação.

São cinco desfalques para a partida: De La Cruz, Danilo e Erick Pulgar seguem entregues ao departamento médico, enquanto Luiz Araújo e Bruno Henrique passam por “controle de carga” e sequer viajaram.

Apesar disso, Filipe Luís já conta com três dos quatro reforços anunciados nesta janela e um elenco robusto para tentar a virada na Arena MRV. Samuel Lino deve ser titular, e Emerson Royal briga por uma vaga na lateral direita. Saúl começa no banco.

Outra dúvida é na lateral esquerda, onde qualquer um dos três jogadores da posição pode iniciar. Ayrton Lucas autou mais nos treinos e, por isso, leva ligeira vantagem sobre Viña e Alex Sandro.

Dessa forma, a provável escalação do Flamengo é: Rossi, Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro ou Viña); Allan, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro.

A bola rola às 19h (de Brasília).