Veja a distribuição dos parlamentares nas Comissões Temáticas da Câmara

Nesta terça-feira (09), aconteceu a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Mossoró. Atualmente com 23 parlamentares, a CMM dividiu a presidência das Comissões Temáticas entre os vereadores que se declararam situação, oposição e independentes em relação à gestão de Allyson Bezerra (SDD).

A bancada da situação conquistou através de Lawrence Amorim, Solidariedade (SDD), a presidência do Legislativo e está também no comando de quase 70% das comissões. Ao todo, há nove Comissões Temáticas. Cada uma possui um presidente, um vice-presidente, um secretário e dois suplentes, com o objetivo de analisar as matérias que tramitam na Câmara.

Das nove Comissões, seis serão presididas por vereadores que se declararam de situação, duas comandadas por vereadores da oposição e uma presidida por um vereador que se declarou independente. No panorama geral, dezoito parlamentares declararam apoio ao governo Allyson Bezerra, três declararam oposição e dois se declararam independentes.

Confira a distribuição dos vereadores nas Comissões:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Presidente: Raério Cabeção (PSD)

Vice-presidente: Larissa Rosado (PSDB)

Secretário: Cabo Tony Fernandes (SDD)

1º Suplente: Carmem Julia (MDB)

2º Suplente: Marleide Cunha (PT)

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Presidente: Marckuty da Maísa (SDD)

Vice-presidente: Zé Peixeiro (PP)

Secretário: Lucas das Malhas (MDB)

1º Suplente: Lamarque (PSC)

2º Suplente: Francisco Carlos (PP)

Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Presidente: Francisco Carlos (PP)

Vice-presidente: Gideon Ismaias (Cidadania)

Secretário: Paulo Igo (SDD)

1º Suplente: Cabo Tony Fernandes (SDD)

2º Suplente: Marleide Cunha (PT)

Comissão de Saúde e Meio Ambiente

Presidente: Paulo Igo (SDD)

Vice-presidente: Marleide Cunha (PT)

Secretário: Costinha (MDB)

1º Suplente: Isaac da Casca (Democracia Cristã)

2º Suplente: Francisco Carlos (PP)

Comissão de Desenvolvimento Social, Direitos e Deveres do Consumidor

Presidente: Marleide Cunha (PT)

Vice-presidente: Carmem Julia (MDB)

Secretário: Larissa Rosado (PSDB)

1º Suplente: Costinha (MDB)

2º Suplente: Marckuty da Maísa (SDD)

Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, Obras e Serviços Públicos

Presidente: Isaac da Casca (Democracia Cristã)

Vice-presidente: Francisco Carlos (PP)

Secretário: Edson Carlos (Cidadania)

1º Suplente: Naldo Feitosa (PSC)

2º Suplente: Larissa Rosado (PSDB)

Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Presidente: Gideon Ismaias (Cidadania)

Vice-presidente: Lucas das Malhas (MDB)

Secretário: Isaac da Casca (Democracia Cristã)

1º Suplente: Genilson Alves (PROS)

2º Suplente: Francisco Carlos (PP)

Comissão de Agricultura e Cooperativismo

Presidente: Marckuty da Maísa (SDD)

Vice-presidente: Larissa Rosado (PSDB)

Secretário: Didi de Arnor (Republicanos)

1º Suplente: Ricardo de Dodoca (PP)

2º Suplente: Naldo Feitosa (PSC)

Comissão de Defesa dos Diretos Humanos da Mulher, da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência

Presidente: Lucas das Malhas (MDB)

Vice-presidente: Carmem Julia (MDB)

Secretário: Isaac da Casca (Democracia Cristã)

1º Suplente: Cabo Tony Fernandes (SDD)

2º Suplente: Marleide Cunha (PT)