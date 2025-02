Vasco vence União Rondonópolis e avança na Copa do Brasil

CNN Brasil

O Vasco venceu o União Rondonópolis por 3 a 0 nesta terça-feira (18), no Estádio Kleber José de Andrade, em Vitória, no Espírito Santo, pela primeira rodada da Copa do Brasil. Os gols da partida e da classificação da equipe carioca foram marcados pelo Vegetti, Rayan e Hugo Moura.

Com o resultado, o Vasco espera o vencedor de Barcelona-RO e Nova Iguaçu-RJ, que se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 20h (de Brasília).

Vasco dominou o primeiro tempo da partida, mas não conseguiu converter as chances em gol, duas delas com com Vegetti e uma com Philippe Coutinho, mas acabou parando nas boas defesas do goleiro Fernando do União Rondonópolis. A equipe mato-grossenses chegou uma única vez ao gol vascaíno com Gionnotti, que foi desarmado dentro da área pelo Hugo Moura.

No segundo tempo, o Vasco voltou mais agressivo e conseguiu abrir o marcador logo nos minutos iniciais, com Vegetti convertendo uma cobrança de pênalti. Depois disso, o União tentou reagir, mas sofreu o segundo gol em jogada bem trabalhada por Payet, que encontrou Rayan livre na área para finalizar.

No fim, Hugo Moura fechou a conta, garantindo a classificação e um desempenho sólido para o time de Fábio Carille.