Vasco vence Madureira com tranquilidade e assume a ponta do Carioca

Mesmo sem Nenê, poupado, e com algumas alterações no time titular, o Vasco não teve muita dificuldade para derrotar o Madureira por 3 a 1 na tarde deste domingo (9), no Aniceto Moscoso. Com dois gols no início de cada tempo, o Cruzmaltino teve o controle da partida praticamente durante os 90 minutos.

Com o resultado, o Vasco chegou a 10 pontos e chegou à liderança da Taça Guanabara. Já o Tricolor Suburbano perdeu a terceira consecutiva e permanece com três pontos, na nona colocação.

Golaço de Pec

O Vasco começou com tudo e abriu o placar logo aos 5 minutos, com um golaço de Gabriel Pec. Após a defesa afastar cruzamento, o camisa 11 matou a bola no peito e bateu de primeira no ângulo esquerdo do goleiro Dida, que só viu sua rede ser estufada. O Cruzmaltino teve a chance de ampliar seis minutos depois, com Getúlio. Ele recebeu passe de Pec na entrada da área, mas chutou para fora.

O Madureira reagiu no jogo e por muito pouco não chegou ao empate, aos 16 minutos. Primeiro em boa chegada de Rhuan pela direita, que bateu cruzado. A bola desviou na defesa do Vasco e passou tirando tinta da trave direita de Thiago Rodrigues. Três minutos depois, Rafinha soltou a bomba de fora da área e acertou o travessão do Cruzmaltino.

Após a parada técnica, o Vasco se acertou e voltou a dominar a partida. Aos 25 minutos, Getúlio recebeu novo lançamento na cara de Dida, tentou encobrir o goleiro, mas acabou errando. Aos 33 minutos ele marcou. Escanteio cobrado pela esquerda, Anderson Conceição cabeceou e Dida espalmou. No rebote, Getúlio apareceu para fazer o segundo.

O Vasco voltou para a etapa complementar com tudo e fez o terceiro aos 6 minutos. Cruzamento da esquerda e Getúlio, de cabeça, marcou o segundo dele, o terceiro do Cruzmaltino. O Madureira não desistiu e conseguiu diminuir aos 16 minutos. Rafinha deu passe para Pipico na direita, a defesa do Vasco bateu cabeça, e o camisa 9 entrou na área e fuzilou o goleiro Thiago Rodrigues.

Depois do gol, o Tricolor Suburbano não teve mais forças para pressionar e o Vasco apenas controlou o resultado.

Na próxima rodada, o Madureira enfrenta o Bangu, quarta-feira (9), às 15h30 (horário de Brasília), em Moça Bonita. Já o Vasco recebe a Portuguesa em São Januário, também na quarta-feira, mas às 21h35.