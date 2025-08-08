Vasco vence e avança na Copa do Brasil
ESPN Brasil
O Vasco vai disputar pelo segundo ano consecutivo as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (7), em um São Januário lotado e em festa como não se via há alguns jogos, o Cruz-maltino venceu o CSA por 3 a 1 pela volta das oitavas e se garantiu na próxima fase.
Com a vitória, os cariocas também deram fim a um longo jejum na temporada, vencendo pela primeira vez desde a volta do Mundial de Clubes. Antes, o Vasco vinha de uma sequência de sete jogos sem vitória, com quatro empates e três derrotas.
Quem também voltou a marcar após mais de quatro meses foi Philippe Coutinho, que desencantou ainda no primeiro tempo. Rayan também foi destaque, abrindo o placar e participando da jogada do segundo gol.
O Vasco engordou ainda mais a premiação que tem direito na Copa do Brasil, embolsando R$ 4.740.750 com a classificação às quartas.
O clube vai conhecer o seu adversário nas quartas na próxima terça (12), em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
O jogo
Como esperado, o Vasco começou o jogo pressionando o CSA no campo de ataque. E a estratégia funcionou – e muito -, com três gols em 45 minutos.
O placar foi aberto aos 20. Islan cortou mal cruzamento de Lucas Piton pela esquerda, e a bola sobrou livre na área para Rayan, que chegou batendo para fazer 1 a 0.
Praticamente no lance seguinte, Nuno Moreira perdeu um gol incrível. Rayan fez boa jogada individual na área, driblou o goleiro, e o português chegou batendo, mas mandou para fora.
O CSA também assustou. Cachoeira saiu livre na cara do gol e bateu na saída de Léo Jardim, estufando as redes. Para alívio da torcida cruz-maltina, o atacante estava em posição irregular.
Coutinho ampliou ainda na primeira etapa, aproveitando rebote do goleiro Gabriel Félix após defender chute de Rayan, fazendo 2 a 0.
Nos acréscimos, Tchê Tchê desencantou no Vasco e fez o terceiro. Em jogada bem ao estilo Fernando Diniz, que começou nos pés de Léo Jardim e percorreu todo o campo, Piton encontrou o volante, que dominou, limpou a marcação e fez um belo gol.
Na volta do intervalo, o CSA cresceu no jogo e, com quatro minutos, descontou com gol de Brayann, que cabeceou livre dentro da área. Os alagoanos ainda assustaram mais vezes, porém, sem estufar as redes.
O Vasco também teve mais chances. A principal delas com Garré, que entrou no segundo tempo e perdeu uma chance claríssima após Gabriel Félix errar na saída de bola.