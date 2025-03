Vara Única de Campo Grande abre cadastramento de unidades hospitalares para realização de cirurgia infantil

O orçamento contempla dois tempos cirúrgicos, em que o primeiro refere-se à instalação do halo (aparelho craniano), junto com quatro semanas em cadeira e cama de tração, e o segundo tempo consiste na cirurgia definitiva da deformidade do paciente. O hospital/clínica deverá contar com uma estrutura multidisciplinar para a complexidade da cirurgia e acompanhamento do enfermo.