VAR será utilizado nos jogos de volta das semifinais do Campeonato Potiguar

Os jogos da volta das semifinais do Campeonato Potiguar 2025 terão o uso do Árbitro de Vídeo (VAR). A medida foi anunciada após reunião realizada na tarde desta quinta-feira, entre a Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) e os clubes semifinalistas – ABC, Laguna, América-RN e Santa Cruz de Natal.

A utilização da tecnologia havia sido solicitada inicialmente pelo Santa Cruz para o duelo contra o América-RN, no sábado, na Arena das Dunas.

No entendimento da FNF, após ouvir os outros clubes, houve o acordo para que as duas semifinais fossem atendidas pela inclusão do recurso tecnológico.

Seguindo normas e protocolos da Confederação Brasileira de Futebol e da Fifa, o árbitro escalado para a partida entre América-RN e Santa Cruz precisará ser substituído. A mudança ocorre porque José Magno Teixeira do Nascimento, inicialmente designado, não possui o curso de capacitação para operar com o VAR. Zandick Gondim Alves Júnior, que apitou o jogo de ida entre as duas equipes, será o substituto.

Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, potiguar do quadro da Fifa, será o árbitro de vídeo nas duas semifinais. Ele terá Flávio Gomes Barroca como assistente de árbitro de vídeo.

Confira a escala de arbitragem alterada:

América-RN x Santa Cruz de Natal

Sábado (15) – 16h | Casa de Apostas Arena das Dunas

Árbitro: Zandick Gondim Alves Júnior

Árbitro Assistente 1: Luis Carlos de França Costa

Árbitro Assistente 2: Jean Márcio dos Santos

4° Árbitro: Alciney Santos de Araújo

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

AVAR: Flávio Gomes Barroca

Obs. de VAR: Ítalo Medeiros de Azevedo

Q. Manager: Suelson Diógenes de França Medeiros

ABC x Laguna

Domingo (16) – 16h | Frasqueirão

Árbitro: Tarcísio Flores da Silva

Árbitro Assistente 1: Lorival Cândido das Flores

Árbitro Assistente 2: Reinaldo de Souza Moura

4° Árbitro: Mateus de Lima Dantas

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

AVAR: Flávio Gomes Barroca

Obs. de VAR: Ítalo Medeiros de Azevedo

Q. Manager: Suelson Diógenes de França Medeiros