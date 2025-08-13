Vaquinha para tratamento de mulher agredida pelo namorado com mais de 60 socos arrecada mais de R$ 100 mil

Juliana está em casa, em Natal, onde recebe tratamentos adicionais após passar por cirurgia de reconstrução facial no dia 1º de agosto.

Na terça-feira (12), ela compartilhou que realizou sessões de fisioterapia facial para recuperar movimentos e a fala, comprometidos pelas lesões. Há três dias, contou que fez um procedimento de laserterapia “para reduzir o edema e modular a inflamação”.

Na semana passada, ela publicou a primeira foto após a cirurgia em seu perfil, mostrando os hematomas e cicatrizes decorrentes do procedimento.

Igor Cabral está preso e é réu por tentativa de feminicídio.

Relembre o caso

Juliana Soares, de 35 anos, após cirurgia para reconstrução do rosto — Foto: Cedida

No dia 27 de julho, Juliana Garcia foi agredida com 61 socos pelo ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, 29 anos, no elevador de um condomínio na Zona Sul de Natal. As imagens da câmera de segurança registraram toda a ação e viralizaram nas redes sociais.

O porteiro do prédio e moradores intervieram, contiveram o agressor e acionaram a Polícia Militar. Igor foi preso em flagrante e levado para audiência de custódia, quando a prisão foi convertida em preventiva.