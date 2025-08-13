Vaquinha para tratamento de mulher agredida pelo namorado com mais de 60 socos arrecada mais de R$ 100 mil
Juliana Garcia passou por cirurgia de reconstrução facial. Agressor está preso preventivamente e responde por tentativa de feminicídio.
Portal g1 Rn
A campanha de arrecadação criada para custear o tratamento de Juliana Garcia, agredida pelo namorado Igor Eduardo Pereira Cabral com mais de 60 socos, ultrapassou R$ 102 mil nesta quarta-feira (13). Mais de 2,1 mil pessoas fizeram doações.
Juliana está em casa, em Natal, onde recebe tratamentos adicionais após passar por cirurgia de reconstrução facial no dia 1º de agosto.
Na terça-feira (12), ela compartilhou que realizou sessões de fisioterapia facial para recuperar movimentos e a fala, comprometidos pelas lesões. Há três dias, contou que fez um procedimento de laserterapia “para reduzir o edema e modular a inflamação”.
Na semana passada, ela publicou a primeira foto após a cirurgia em seu perfil, mostrando os hematomas e cicatrizes decorrentes do procedimento.
Igor Cabral está preso e é réu por tentativa de feminicídio.
Relembre o caso
Juliana Soares, de 35 anos, após cirurgia para reconstrução do rosto — Foto: Cedida
No dia 27 de julho, Juliana Garcia foi agredida com 61 socos pelo ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, 29 anos, no elevador de um condomínio na Zona Sul de Natal. As imagens da câmera de segurança registraram toda a ação e viralizaram nas redes sociais.
O porteiro do prédio e moradores intervieram, contiveram o agressor e acionaram a Polícia Militar. Igor foi preso em flagrante e levado para audiência de custódia, quando a prisão foi convertida em preventiva.
Juliana teve o rosto desfigurado e passou pela primeira cirurgia de reconstrução facial no dia 1º de agosto. Desde então, vem realizando sessões de fisioterapia facial e procedimentos para reduzir o inchaço e recuperar plenamente os movimentos.