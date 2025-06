Vanessa Marques:“Lei Anti-Nikolas”: será o fim da renda extra dos políticos influencers?

Um movimento na Câmara dos Deputados promete pôr fim à monetização nas redes sociais por parte de políticos. Tramita na Casa o Projeto de Lei 672/2024, conhecido informalmente como “Lei Anti-Nikolas”, em alusão ao deputado que se destaca por uma atuação midiática intensa e altamente rentável nas plataformas digitais. Ele é acusado de cobrar acesso a conteúdos políticos. Os autores da proposta são do PSOL/RJ, Chico Alencar e Tarcísio Motta.

O texto propõe impedir que parlamentares obtenham remuneração ou vantagem econômica direta a partir do exercício do mandato, especialmente por meio da produção de conteúdo digital que utilize recursos públicos.

Nos últimos anos, a atuação parlamentar tem se entrelaçado, cada vez mais, com dinâmicas de comunicação digital e estratégias de autopromoção. Nesse cenário, a monetização de conteúdos legislativos emergiu como prática comum entre determinados parlamentares, que convertem visibilidade institucional em receita pessoal.

Parlamentares que dominam a linguagem das redes sociais, geralmente figuras da nova direita populista digital, passaram a utilizar essas ferramentas não apenas para influenciar a opinião pública, mas também para extrair valor econômico de suas funções públicas. O PL 672/2024 busca precisamente limitar essa interseção, impondo uma separação normativa entre mandato eletivo e influência rentável.

Em 2020, o tema ganhou destaque quando se revelou que deputados estavam obtendo receita com vídeos no YouTube. Identificou-se que congressistas, tanto de direita quanto de esquerda, produziam e divulgavam, com recursos da cota parlamentar, conteúdos nas redes sociais que geravam altos lucros. Segundo a mídia à época, alguns chegaram a faturar mais de R$ 40 mil mensais com essa prática. Os ganhos oriundos de visualizações acabaram proibidos pelo Congresso após o escândalo.

Contudo, há indícios de que alguns políticos vêm tentando contornar a proibição.

Do ponto de vista da economia política, a proposta se insere em um debate mais amplo sobre os limites entre capital simbólico, capital político e capital econômico. Como discutido por Pierre Bourdieu (1986), o capital simbólico detido por atores políticos pode ser convertido em outras formas de poder, inclusive o econômico.

O PL 672/2024 suscita uma questão fundamental para a democracia contemporânea: quais os limites legítimos da monetização da política? Nos corredores do Congresso, a proposta está sendo vista, principalmente pela direita, como uma forma de cerceamento à liberdade de expressão.

A resposta do Parlamento a essa questão indicará não apenas os rumos da comunicação política digital, mas também os contornos éticos que se pretende preservar no exercício da representação democrática.

Por Vanessa Marques – jornalista

