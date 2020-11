Vândalos danificam estação e comprometem abastecimento de água em Mossoró

Durante a madrugada deste sábado para o domingo (22), o Poço 30, em Mossoró, sofreu a ação de vândalos que danificaram a estrutura e furtaram equipamentos e cabos elétricos.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) está tomando as providências necessárias para reparar o equipamento. A previsão inicial é de que a manutenção seja finalizada até o fim da noite deste domingo.

Em decorrência dessa situação, o fornecimento de água para seis bairros Itapetinga (Sítio estreito), Aeroporto 2 (Quixabeirinha), Belo Horizonte, Alto da Conceição, Lagoa do Mato e Alto do Xerém está sendo feito pela adutora Jerônimo Rosado de forma reduzida.

Com a finalização do serviço, segundo a assessoria de comunicação da Caern, o prazo para que a água chegue de maneira regular em todos os imóveis é de até 48h.