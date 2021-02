Vândalo ataca sede do jornal O Mossoroense e da FM-93 pela segunda vez

Um homem não identificado, vestindo camisa do Vasco da Gama com o número 10 nas costas e usando capacete preto com detalhes brancos, atacou a sede do jornal O Mossoroense e da FM-93, às 11h12min de hoje.

Conforme registram as câmeras de segurança, ele se aproxima rapidamente da entrada do edifício, dá um chute na porta de vidro e se afasta. De acordo com testemunhas, o agressor fugiu em uma moto vermelha.

Na verdade, essa é a segunda vez que o mesmo indivíduo investe contra as empresas de comunicação que funcionam no mesmo endereço, no Centro de Mossoró-RN, em uma rua bastante movimentada e monitorada.

Aos 16 de março de 2020, além de pontapés, ele invadiu a recepção aos gritos, espalhando pânico entre os funcionários, que se refugiaram em salas e não sofreram agressões físicas.

Alguns meses depois, o desconhecido tentou entrar no prédio onde reside um dos dirigentes do jornal e da rádio, mas se evadiu ao perceber que poderia ser contido pelo sistema de segurança do condomínio.

O caso será comunicado à polícia. Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações, pode comunicar, de forma sigilosa, à polícia ou diretamente ao jornal O Mossoroense pelo (84) 3315-3200.