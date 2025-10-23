Valor de empréstimos consignados para aposentados caiu para menos da metade após exigência de biometria

Em maio deste ano, INSS aumentou o controle sobre a modalidade de crédito em razão de queixas de beneficiários sobre cobranças indevidas. Valor de empréstimos caiu de R$ 8,5 bilhões para R$ 3,9 bilhões.

Novos consignados para aposentados despencam

O valor de novos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas caiu para menos da metade após a exigência de biometria para que esse tipo de operação seja liberada.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aumentou o controle sobre essa modalidade de empréstimo após verificar um aumento no número de casos em que o aposentado não reconhece os empréstimos feitos em seu nome.

💰O empréstimo consignado é um tipo de crédito em que as parcelas são descontadas diretamente do salário, aposentadoria ou pensão do contratante. Por ter o pagamento garantido na fonte, geralmente oferece taxas de juros mais baixas que outras modalidades.

No início de 2024, uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) já apontava falhas e recomendava maior acompanhamento dessas operações, diante do aumento de reclamações dos beneficiários do INSS.

As mudanças, no entanto, só vieram em maio deste ano. Depois da operação sobre descontos indevidos de entidades e associações em benefícios da previdência.

Apesar de o consignado não ser o foco da investigação, o INSS decidiu agir para evitar fraudes e frear esses empréstimos.

A primeira medida foi bloquear a contratação de novos consignados. O empréstimo só é liberado agora com a biometria do aposentado, pelo aplicativo Meu INSS.

Além disso, a Previdência Social também suspendeu 15 instituições financeiras, que não podem mais oferecer esse tipo de empréstimo. Segundo o INSS, as empresas suspensas eram alvo de constantes reclamações.

As principais queixas eram dificuldades para cancelamento, consignados não autorizados, cobranças indevidas e insistência excessiva no contato com aposentados e pensionistas.

As mudanças fizeram o valor dos novos contratos cair de forma expressiva.

Em 2024, o valor chegou a R$ 8,5 bilhões. Montante que se repetiu nos primeiros cinco meses de 2025. Mas, a partir de maio deste ano, as contratações caíram para menos de R$ 4 bilhões.

Atualmente, segundo o INSS, dos 41 milhões de beneficiários, 17 milhões têm empréstimos consignados, o que representa 41,4% do total.

Segundo o presidente do órgão, Gilberto Waller Júnior, o próximo passo para reforçar a segurança é implementar uma dupla verificação para solicitação do empréstimo.

“O consignado, na verdade, precisa de uma revisão. Revisão pra trazer mais segurança nesta contratação. O crédito consignado é um dos mais seguros que se tem. Porque você tem o desconto em folha, você tem já o cadastro da pessoa. Só que a gente tem que ter a certeza de ter aquela tá contratando e pra isso precisamos de alguns ajustes”, disse Gilberto Waller.

“[Ajustes] na instrução normativa, em sistema, até mesmo pra possibilitar outras fontes de bloqueio, que não seja só a biometria. Estamos pensando na possibilidade de utilizar senha gov.br, nível ouro, nível prata pra poder trazer uma maior flexibilidade para nosso segurado com segurança, mantendo a segurança”, acrescentou o presidente do INSS.

Segundo Waller, uma possibilidade em estudo é estabelecer que o desconto no benefício previdenciário só será autorizado quando o titular do benefício confirmar para o INSS que contratou o empréstimo.

“Não cabe ao INSS verificar se ele quer ou não o contrato, mas eu preciso saber que aquela expressão de vontade dele é verdadeira, que ele aceitou e ele sabe o que que está fazendo”, explicou.

O planejador financeiro Leonardo Gomes alerta que o consumidor precisa estar atento ao peso da dívida no orçamento na hora de analisar a proposta de empréstimo.

“Na hora de analisar a proposta final, é muito importante você olhar paro custo efetivo total. O custo total vai incluir os juros, as taxas emitidas e tudo que de fato o consumidor vai pagar naquela dívida. E aí verificar se cabe no orçamento”, declarou Leonardo.

“Obviamente, isso vai trazer uma parcela mensal e vai dizer para aquele consumidor, para aquela pessoa que está pegando a dívida, se aquilo cabe ou não dentro do orçamento dela”, concluiu.