Vale do Açu terá festival online de música

O 1º Festival de Vozes do Vale, para escolha da mais bela voz do Vale do Açu, é uma iniciativa do músico e produtor cultural Zelitto Coringa, por meio da ZCRIAR Consultoria e produções artísticas, com o patrocínio da Lei Aldir Blanc. As inscrições estão abertas e prosseguem até 24 de março, no site do evento (www.zcriar.com.br). O evento será 100% online.

Podem se inscrever intérpretes amadores ou profissionais dos nove municípios da microrregião: Carnaubais, Porto do Mangue, Alto do Rodrigues, Pendências, Ipanguaçu, Itajá, Assú, São Rafael e Jucurutu.

A intenção é estimular a participação de intérpretes que de forma democrática poderão escolher suas canções preferidas para participação.

Os cantores e cantoras devem enviar um vídeo para a organização do festival, interpretando uma música sem acompanhamento de instrumentos musicais (à capela). Na primeira etapa, serão selecionados 18 intérpretes, sendo dois de cada um dos municípios que compõe o Vale do Açu.

Na segunda fase, serão selecionados nove finalistas que concorrerão a prêmios que somam R$ 4.500,00 em dinheiro, além da gravação da música e de um videoclipe em estúdio. Os finalistas receberão ajuda de custo para realizarem suas gravações em um estúdio profissional na cidade de Assú e contarão com consultoria de um profissional em preparação vocal para sua apresentação na grande final que ocorre no dia 24 de abril no site do Festival.

Para Zelitto Coringa, a região é berço de importante produção artística, mas tem sido desatenta na valorização de sua cultural musical que envolve nomes como Chico Elion, Hianto de Almeida e Núbia Lafayette.

Nesta primeira edição, a cantora Núbia Lafayette será homenageada com os troféus que levam o seu nome. “A falta de incentivo aos valores atuais justifica a realização desse projeto e estimula o surgimento de novos valores musicais. Além de estimular o sentido de pertencimento dos moradores da região, fortalecendo nossa cultura, promovendo a visibilidade e a integração do Vale do Açu”, afirma Zelito.

O festival contará com um júri técnico formado por músicos e intérpretes de notório saber que atribuirão notas aos quesitos de interpretação, performance artística, afinação e dicção. Os internautas também poderão votar, além de eleger o melhor intérprete ao prêmio júri popular (R$500,00).

As inscrições e o regulamento do Festival podem ser acessadas através do link http://zcriar.com.br/inscricao/

O Festival Vozes do Vale, está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Contatos:

Assessoria de comunicação: 9 9173-6180 – Alexandre Santos

Coordenação do Festival : Z-CRIAR: 9 9864-4168: Zelitto Coringa