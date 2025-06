Vai morar em condomínio? 6 pontos que você precisa saber antes de se mudar

Morar no primeiro apartamento é, sem dúvida, uma conquista marcante, seja sozinho, em casal ou com a família. Mas, com a empolgação da mudança, vem também uma série de responsabilidades e ajustes na rotina, especialmente se o imóvel estiver em um condomínio, no qual regras e estruturas compartilhadas fazem parte do dia a dia.

Neste guia prático, confira os principais pontos que exigem atenção antes de se mudar para um condomínio e como pequenas atitudes podem evitar surpresas no bolso e na organização da casa.

Entenda como funcionam as taxas condominiais

A taxa condominial é um valor mensal obrigatório pago pelos moradores para cobrir despesas coletivas, como limpeza, segurança, manutenção e salários de funcionários. O valor varia conforme o porte do prédio e os serviços oferecidos.

Em alguns casos, o cálculo é feito igualmente entre os apartamentos; em outros, é proporcional ao tamanho de cada unidade. O importante é saber que a inadimplência pode resultar em multas, restrição ao uso de áreas comuns e até ações judiciais.

Conheça a portaria: física ou remota?

A portaria do condomínio é outro ponto que muda a dinâmica do morador. Em prédios com portaria física, há sempre um profissional na entrada para controlar o acesso e receber encomendas.

Já a portaria remota usa tecnologia para fazer esse controle a distância, com suporte de uma central 24h. Apesar de mais econômica para o condomínio, a portaria remota exige mais atenção, como liberar a entrada de visitantes via aplicativo e ficar atento aos horários de entrega.

Respeite as regras internas

Cada condomínio possui um regimento interno, aprovado em assembleia, que define regras sobre uso das áreas comuns, barulho, horário de reformas, presença de animais, entre outros.

Por exemplo, muitos estabelecem horários de silêncio (inclusive durante o dia), limites para reformas e regras sobre festas ou churrascos nas varandas. Descumprir essas normas pode gerar conflitos e multas. Por isso, vale a pena ler o regulamento com atenção logo na chegada.

Gás centralizado: o que é e como funciona

Diferentemente de casas, em que o botijão costuma ser individual, muitos condomínios adotam o sistema centralizado de gás a granel. Ele é mais seguro, evita o manuseio de botijões e permite abastecimento regular por empresas especializadas.

Além disso, pode ser mais econômico, já que o custo do gás é compartilhado. Nesses casos, é importante entender como funciona o rateio da conta e se o consumo é medido individualmente, por unidade.

Fique de olho nos consumos compartilhados

Em condomínios, alguns consumos são coletivos, como energia das áreas comuns, iluminação de corredores, elevadores e até água, caso não haja hidrômetro individual. Tudo isso impacta na taxa condominial.

Assim, hábitos simples, como apagar as luzes das áreas comuns, evitar vazamentos e não deixar a luz do hall acesa o dia todo, contribuem com o uso consciente e com a economia coletiva.

Invista nos itens certos para o apartamento

Viver em apartamento exige praticidade e bom aproveitamento dos espaços. Alguns itens, embora opcionais, fazem diferença na segurança e no conforto: fechadura digital, interfone com vídeo, cortinas blackout e organizadores modulares são alguns exemplos.

Eles ajudam a adaptar melhor o ambiente às necessidades do dia a dia e aumentam a sensação de privacidade, especialmente quando as janelas são próximas das de outros moradores.