Vai comprar um imóvel? Conheça 5 documentos essenciais para uma negociação segura

Comprar um imóvel é um passo importante e um sonho realizado. Mas, para garantir que tudo corra bem, é fundamental ficar atento a alguns documentos essenciais que ajudam a evitar surpresas no meio do caminho.

Ter essas informações em mãos traz mais segurança para quem está prestes a investir em uma nova casa ou apartamento. Existem cinco documentos que não podem ficar de fora dessa etapa.

Certidão de matrícula atualizada

A certidão de matrícula é o principal documento do imóvel, funcionando como uma espécie de RG da propriedade. Nela estão registrados todos os dados do bem, como histórico de proprietários, metragens e eventuais pendências, como dívidas ou disputas judiciais.

É recomendável solicitar uma versão atualizada (com emissão de, no máximo, 30 dias) diretamente no Cartório de Registro de Imóveis.

Escritura pública de compra e venda

A escritura pública oficializa o acordo entre comprador e vendedor, e deve ser lavrada em cartório.

Vale lembrar que só a escritura não transfere a propriedade: é necessário registrar o documento na matrícula do imóvel para que a posse seja formalmente reconhecida. Por isso, é importante verificar se toda a documentação anterior também está regularizada.

Certidão de ônus reais

Antes de concluir a negociação, é essencial solicitar a certidão de ônus reais. Esse documento informa se o imóvel está envolvido em alguma pendência, como hipoteca, penhora ou usufruto.

Emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, ela ajuda a evitar problemas futuros, garantindo que a propriedade esteja livre de dívidas ou restrições que possam impedir a venda.

Declaração de quitação de débitos

Outro cuidado importante é conferir se o imóvel está em dia com todas as contas. A declaração de quitação de débitos comprova que despesas como condomínio, água, luz e taxas municipais foram pagas.

Em casos de imóveis localizados em condomínios, é recomendável solicitar também uma certidão emitida pela administradora, atestando a ausência de pendências financeiras.

Documento de IPTU com a inscrição imobiliária

O carnê do IPTU é mais um documento que merece atenção. Além de confirmar se o pagamento do imposto está regular, ele traz o número da inscrição imobiliária – dado que identifica o imóvel no cadastro da prefeitura.

A inscrição imobiliária é essencial, principalmente em processos de regularização ou atualização cadastral, garantindo que a propriedade esteja devidamente registrada e em dia com suas obrigações fiscais.

Cuidar dessa documentação garante uma compra segura e tranquila. Ter atenção a esses detalhes faz toda a diferença na hora de fechar o negócio e dá mais confiança para aproveitar o novo lar sem preocupações.