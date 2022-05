Vacinas contra covid-19, influenza e sarampo serão disponibilizadas nesse sábado

Durante esse sábado, 21, os mossoroenses que fazem parte dos grupos prioritários das campanhas contra influenza e sarampo poderão tomar as vacinas, oferecidas pela rede pública de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde destinou uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e o Partage Shopping Mossoró para a aplicação dessas vacinas e do imunizante contra a covid-19.

A UBS Maria Soares, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel, disponibilizará as doses das três vacinas, das 8h às 16h. Já no shopping, a vacinação ocorre das 10h às 18h. Não haverá vacinação nestes pontos durante o domingo, dia 22.

Os grupos prioritários para a vacinação da Influenza são pessoas acima de 60 anos; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo; rodoviário; passageiros urbanos e de longo curso.

Também são prioritários os trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; adolescentes e jovens em medidas socioeducativas; além de crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade.

Já os grupos prioritários para a vacinação contra o sarampo são trabalhadores da Saúde e crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade. Na vacinação contra a Covid-19, são pessoas acima de 5 anos. São aplicadas primeira, segunda, terceira e quarta doses na campanha de vacinação contra a Covid-19.